В Краснодаре начали монтировать главную городскую елку
На Главной городской площади Краснодара 25 ноября начали собирать главную елку города
Собирать 22-метровую искусственную ель будут в течение трех недель, еще неделя потребуется на украшение дерева. На него повесят гирлянды, снежинки и шары. Все украшения будут выдержаны в серебристо-золотой гамме.
«Главную елку Краснодара откроем в субботу, 21 декабря. Мы подготовили яркое представление, интересное как для детей, так и взрослых. Ждем жителей и гостей Краснодара на площади — чтобы поздравить с праздником и вместе зажечь огни на главной городской елке. Сделать праздник ярким и незабываемым помогут сказочные персонажи: традиционный краевой парад Дедов Морозов завершится на Главной городской площади», — рассказала начальник городского управления культуры Ирина Лукинская.
После открытия елки на площади начнет работать рождественская ярмарка «В гостях у сказки», ресторанный дворик и аттракционы. Также будет организована праздничная фотозона, в которой установят шестиметровый новогодний шар. Входную арку высотой 2,5 метра выполнят в виде надписи «2020». Планируется, что на ярмарке каждый день будут проводить мероприятия, посвященные Новому году, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.
1 декабря в городе начнут устанавливать еще восемь новогодних елок высотой около 15 метров:
- на углу улиц Красных Партизан и Трубилина;
- напротив здания ЗСК;
- на углу Проспекта Чекистов и Бульвара Платанового;
- в сквере имени Гатова (возле ТО «Премьера»);
- на площади перед кинотеатром «Болгария»;
- в Субботнем сквере в Комсомольском микрорайоне;
- на пересечении улиц Трамвайной и Мачуги;
- на улице Красной, 35 (напротив здания краевой администрации).
Как писали Юга.ру, на улице Стасова возле краснодарской «Премьеры» 20 ноября открылся почтовый домик Деда Мороза. Все желающие смогут оставить там свои письма, рисунки и поделки.
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