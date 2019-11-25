В Краснодаре начали монтировать главную городскую елку

Собирать 22-метровую искусственную ель будут в течение трех недель, еще неделя потребуется на украшение дерева. На него повесят гирлянды, снежинки и шары. Все украшения будут выдержаны в серебристо-золотой гамме.

«Главную елку Краснодара откроем в субботу, 21 декабря. Мы подготовили яркое представление, интересное как для детей, так и взрослых. Ждем жителей и гостей Краснодара на площади — чтобы поздравить с праздником и вместе зажечь огни на главной городской елке. Сделать праздник ярким и незабываемым помогут сказочные персонажи: традиционный краевой парад Дедов Морозов завершится на Главной городской площади», — рассказала начальник городского управления культуры Ирина Лукинская.