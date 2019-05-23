В Краснодаре голого мужчину сняли с башенного крана

Краснодарский край

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В Краснодаре утром 23 мая с башенного крана спасатели сняли обнаженного мужчину

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В 7:12 в полицию поступило сообщение о том, что на башенном кране в ЖК «Лиговский» на улице Героя Пешкова, 7 находится голый мужчина. Прибывшие на место полицейские и сотрудники спецслужб сняли его с крана.

Позже сотрудники правоохранительных органов установили, что данный строительный объект не действующий. На его территории нет сторожа, поэтому вход свободный.

По внешним признакам, мужчина находился в состоянии опьянения, возможно, наркотического. Его доставили в больницу. Полицейские проводят проверку и устанавливают личность мужчины, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Как сообщали Юга.ру, рано утром 22 мая спасатели сняли обнаженного мужчину со сплит-системы, размещенной на фасаде многоэтажного дома. 

Краснодар МЧС Полиция
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В Краснодаре голого мужчину сняли с башенного крана

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