В центре Краснодара задержали голого парня, который бегал по улице
В центре Краснодара 27 мая голый мужчина бегал по улице Северной, его задержали
Очевидцы сообщили в полицию о том, что по улице Северной бегает обнаженный мужчина. Прибывший на место ближайший патруль ДПС задержал его.
У парня имелись признаки опьянения. Полицейские устанавливают его личность, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
Как писали Юга.ру, 23 мая в Краснодаре с башенного крана ЖК «Лиговский» на улице Героя Пешкова сняли голого мужчину. По внешним признакам, мужчина находился в состоянии опьянения, возможно, наркотического. Его доставили в больницу.
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