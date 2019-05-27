В центре Краснодара задержали голого парня, который бегал по улице

Краснодарский край

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В центре Краснодара 27 мая голый мужчина бегал по улице Северной, его задержали

Очевидцы сообщили в полицию о том, что по улице Северной бегает обнаженный мужчина. Прибывший на место ближайший патруль ДПС задержал его.

У парня имелись признаки опьянения. Полицейские устанавливают его личность, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

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Как писали Юга.ру, 23 мая в Краснодаре с башенного крана ЖК «Лиговский» на улице Героя Пешкова сняли голого мужчину. По внешним признакам, мужчина находился в состоянии опьянения, возможно, наркотического. Его доставили в больницу.

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