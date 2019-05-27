В центре Краснодара задержали голого парня, который бегал по улице

В центре Краснодара 27 мая голый мужчина бегал по улице Северной, его задержали

Очевидцы сообщили в полицию о том, что по улице Северной бегает обнаженный мужчина. Прибывший на место ближайший патруль ДПС задержал его.

У парня имелись признаки опьянения. Полицейские устанавливают его личность, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.