В Краснодаре голый мужчина сорвался с балкона и повис на сплит-системе

В 5:44 в полицию обратился житель квартиры на седьмом этаже дома на улице Тургенева. Он рассказал о странном поведении двоих своих соседей. По его словам, в 4:00 он проснулся от шума в комнате сожителя, у которого с прошлого вечера гостил приятель. Парень позвонил в полицию, когда увидел соседей в неадекватном состоянии: они пытались руками разбить окна на улицу.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов нашли одного из мужчин на полу в квартире. Его приятеля спасатели сняли со сплит-системы на пятом этаже. Он повис на ней после того, как сорвался с балкона.

Мужчин доставили в отдел полиции. Выяснилось, что один из них — ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 41-летний житель Каневского района. Его приятель приехал из Ставропольского края. Они вдвоем работают на одной из строек Краснодара.

Одной из причин случившегося может быть употребление запрещенных веществ, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. По факту случившегося проводится проверка.