В Краснодаре голый мужчина сорвался с балкона и повис на сплит-системе
В Краснодаре утром 22 мая спасатели сняли обнаженного мужчину со сплит-системы, размещенной на фасаде многоэтажного дома
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В 5:44 в полицию обратился житель квартиры на седьмом этаже дома на улице Тургенева. Он рассказал о странном поведении двоих своих соседей. По его словам, в 4:00 он проснулся от шума в комнате сожителя, у которого с прошлого вечера гостил приятель. Парень позвонил в полицию, когда увидел соседей в неадекватном состоянии: они пытались руками разбить окна на улицу.
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов нашли одного из мужчин на полу в квартире. Его приятеля спасатели сняли со сплит-системы на пятом этаже. Он повис на ней после того, как сорвался с балкона.
Мужчин доставили в отдел полиции. Выяснилось, что один из них — ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 41-летний житель Каневского района. Его приятель приехал из Ставропольского края. Они вдвоем работают на одной из строек Краснодара.
Одной из причин случившегося может быть употребление запрещенных веществ, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. По факту случившегося проводится проверка.
В паблике «Типичный Краснодар» «ВКонтакте» очевидица рассказала, что мужчина стал спускаться по балконам с седьмого этажа. Он залез на ее балкон и начал стучать в него. После этого мужчина перелез на сплит-систему, откуда его сняли спасатели. Перед этим злоумышленник ранил ножом своего приятеля. Его забрала скорая помощь.
«Мое утро началось сегодня в 5:12, когда я услышала сильный грохот. С седьмого этажа стали сбрасывать вещи, технику и посуду на крышу. Мужик начал орать, что его убивают, и просить помощи. Вызвали полицию. Через 20 минут он стал спускаться по балконам, долез до нашего и разбил на нем окна. Но мы успели закрыть балконную дверь. Мужчина оказался голый в крови на нашем балконе и стал орать: "Не открывайте дверь, он вас убьет". Через 40 минут приехала полиция, потом скорая, потом МЧС. Его снять сразу не смогли, он перелез с балкона на кондиционер. Позже его все-таки увезли. Как выяснилось, на седьмом этаже этот мужчина снимал квартиру, он порезал всего своего товарища ножом (того увезли в реанимацию с большим количеством ранений). Мусора везде полно, все в стеклах», — рассказала подписчица.
Как сообщали Юга.ру, в 2017 году в Краснодаре мужчина столкнул друга с балкона после спора о карточной игре.
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