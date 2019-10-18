В Краснодаре голый мужчина погнался за прохожим

В соцсетях 18 октября появилось видео, на котором голый мужчина бежит за парнем в одном из районов Краснодара

Паблик «Туподар» опубликовал видео, на котором обнаженный мужчина гонится за парнем, убегающим от него. В какой-то момент мужчина остановился, начал махать руками и вилять бедрами, держась за ягодицы. Затем в кадре появилась женщина и маленьким ребенком в коляске, идущая навстречу мужчине. Все это, по данным паблика, произошло около 7:00 в Пашковском микрорайоне города.

В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру сообщили, что сообщений об обнаженном мужчине в полицию не поступало.