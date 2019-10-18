В Краснодаре голый мужчина погнался за прохожим

Краснодарский край

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В соцсетях 18 октября появилось видео, на котором голый мужчина бежит за парнем в одном из районов Краснодара

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Паблик «Туподар» опубликовал видео, на котором обнаженный мужчина гонится за парнем, убегающим от него. В какой-то момент мужчина остановился, начал махать руками и вилять бедрами, держась за ягодицы. Затем в кадре появилась женщина и маленьким ребенком в коляске, идущая навстречу мужчине. Все это, по данным паблика, произошло около 7:00 в Пашковском микрорайоне города.

В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру сообщили, что сообщений об обнаженном мужчине в полицию не поступало.

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Напомним, в центре Краснодара 27 мая голый мужчина бегал по улице Северной, его задержали. За несколько дней до этого с башенного крана ЖК «Лиговский» на улице Героя Пешкова сняли другого обнаженного парня. По внешним признакам, он находился в состоянии опьянения, возможно, наркотического. Его доставили в больницу.

Краснодар Полиция Социальные сети

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