В Краснодаре организатору Екатеринодарского дискуссионного клуба заблокировали счета по делу ФБК, хотя с фондом он не связан

О блокировке он сообщил 24 октября. На счетах организатора ЕДК, не имеющего отношения к Фонду борьбы с коррупцией, заблокировали ту же сумму, что и у сотрудников фонда Навального, — 75 млн рублей.

Юга.ру связались с Изюмовым, и вот что он рассказал: «Сегодня в середине дня я узнал, что у меня заблокированы счета сразу в нескольких банках. Это абсолютный произвол, потому что, оказывается, человека могут ограничить в доступе к деньгам просто за то, что два года назад его видели рядом с кем-то. У меня есть маленький ребенок, поэтому, конечно, очень неприятно вдруг не иметь доступа к финансовой системе страны. Непонятно, на каком основании Басманный суд Москвы принял решение о блокировке моего счета, ведь для этого должны были быть доказательства», — отметил он.

Изюмов добавил, что намерен обжаловать решение суда и подать апелляцию. На вопрос о том, есть ли необходимость в новой дискуссии по теме ФБК и обысков, он ответил, что такая необходимость действительно есть, хотя в первую очередь ему надо заняться собственными счетами.

Ранее, 15 октября, к нему и его родителям пришли с обыском, у Изюмова изъяли телефон и банковские карты. Мужчина сообщал, что не имеет никакого отношения к ФБК, не сотрудничал с местным штабом и не жертвовал деньги. В этот же день обыски прошли в штабах Навального по всей России.

16 октября Изюмов сообщил, что его отца вызвали на допрос, где задавали вопросы о связях его сына с фондом Навального.

«Екатеринодарский дискуссионный клуб» — неформальная площадка для дискуссий, которая работает в Краснодаре с 2016 года. В числе тем, которые обсуждали в клубе, были «пакет Яровой», государственная идеология, институт президентства в России. В 2017 году клуб провел дебаты краснодарского «Штаба народного единства» и местного штаба Алексея Навального.