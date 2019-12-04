В предгорьях Сочи выпал первый снег. Теперь барсук сможет впасть в спячку

В предгорьях Сочи на высоте 500 метров над уровнем моря 4 декабря выпал первый снег

«Если в горах Красной Поляны снег лег уже давно, то внизу, в предгорье снежные осадки стали неожиданностью. За прошедшую ночь в Красной Поляне выпало около 15 см снега», — рассказали в пресс-службе заповедника.

Снег выпал в поселке Красная Поляна, на нижних уровнях горнолыжных курортов и в кордоне «Лаура» Кавказского заповедника.

Там уточнили, что для обитателей вольеров кордона «Лаура» подготовили зимнее меню, в котором есть необходимые питательные вещества и витамины. В вольерах также предусмотрели «зимовья» — утеплили домики, застелили опилками укрытия.

В пресс-службе заповедника отметили, что снег уже начал таять и, возможно, скоро совсем сойдет.

«Кстати, практически все животные зимой бодрствуют. Лишь барсук отправляется в спячку. Правда пока для того, чтобы погрузиться в зимний сон, зверьку было еще слишком тепло. Но после такого снегопада, скорее всего, барсук отправится на покой», — заключили в заповеднике.