В предгорьях Сочи выпал первый снег. Теперь барсук сможет впасть в спячку
В предгорьях Сочи на высоте 500 метров над уровнем моря 4 декабря выпал первый снег
Снег выпал в поселке Красная Поляна, на нижних уровнях горнолыжных курортов и в кордоне «Лаура» Кавказского заповедника.
«Если в горах Красной Поляны снег лег уже давно, то внизу, в предгорье снежные осадки стали неожиданностью. За прошедшую ночь в Красной Поляне выпало около 15 см снега», — рассказали в пресс-службе заповедника.
Читайте также:
Там уточнили, что для обитателей вольеров кордона «Лаура» подготовили зимнее меню, в котором есть необходимые питательные вещества и витамины. В вольерах также предусмотрели «зимовья» — утеплили домики, застелили опилками укрытия.
В пресс-службе заповедника отметили, что снег уже начал таять и, возможно, скоро совсем сойдет.
«Кстати, практически все животные зимой бодрствуют. Лишь барсук отправляется в спячку. Правда пока для того, чтобы погрузиться в зимний сон, зверьку было еще слишком тепло. Но после такого снегопада, скорее всего, барсук отправится на покой», — заключили в заповеднике.
Читайте также
Статьи Партнерский«Быть экологичным — выгодно»
Интервью с производителем деревянной кухонной утвари Иваном Куккоевым
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.