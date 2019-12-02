В первые дни декабря горах Сочи выпало больше полуметра снега

Краснодарский край

Распечатать

В горах Сочи в декабре на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря выпало более 50 см снега

«На этой неделе ожидается еще один снегопад — в ночь на среду и в среду в первой половине дня. Потом грядет значительное похолодание. В ночь на четверг мороз достигнет всех высот», — сообщается на официальной странице курорта «Роза Хутор» в инстаграме.

Из-за обильных снегопадов в горах Сочи возникла угроза схода лавин. Со 2 по 3 декабря на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря наблюдается слабая лавиноопасность. Спасатели рекомендовали жителям и гостям курорта принять меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от выхода в горы. В случае происшествий следует звонить с мобильных телефонов по номеру 010 или 112, рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

Погода способствует раннему открытию сезона катания. Один из сочинских курортов уже объявил об открытии высокогорных трасс для райдеров с 6 декабря.

Напомним, первый снег в горах в окрестностях Сочи выпал 8 сентября.

Горнолыжный спорт Зимние виды спорта Красная Поляна Курорты и туризм отдых Погода Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В первые дни декабря горах Сочи выпало больше полуметра снега
Полиция Краснодара ищет жильцов сгоревшей квартиры на улице Красных Партизан. Соседи рассказали о громких звуках на протяжении года
«Гавкучая зараза!». В Краснодаре коллегия судей проверит информацию о судье, который обматерил женщину на заседании
В Сочи планируют завершить долгострой, в котором на 225 квартир приходится 245 дольщиков
В аэропорту Краснодара рассказали, какие объекты вошли в проект нового аэровокзала
На Кубани почтят память погибших солдат Великой Отечественной войны

Лента новостей

Мнения

«Добро пожаловать в капитализм, где за вами следит даже пылесос»

Колонка о тоталитарном будущем, которое уже наступило

На турнире по самбо в Ингушетии спортсмены с болельщиками подрались стенка на стенку

Статьи

«Видишься со всеми в тех же пробках, что и вчера»

Стереотипный тред про ожидание и реальность в Краснодаре

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале