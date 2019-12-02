В первые дни декабря горах Сочи выпало больше полуметра снега

В горах Сочи в декабре на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря выпало более 50 см снега

«На этой неделе ожидается еще один снегопад — в ночь на среду и в среду в первой половине дня. Потом грядет значительное похолодание. В ночь на четверг мороз достигнет всех высот», — сообщается на официальной странице курорта «Роза Хутор» в инстаграме.

Из-за обильных снегопадов в горах Сочи возникла угроза схода лавин. Со 2 по 3 декабря на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря наблюдается слабая лавиноопасность. Спасатели рекомендовали жителям и гостям курорта принять меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от выхода в горы. В случае происшествий следует звонить с мобильных телефонов по номеру 010 или 112, рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

Погода способствует раннему открытию сезона катания. Один из сочинских курортов уже объявил об открытии высокогорных трасс для райдеров с 6 декабря.

Напомним, первый снег в горах в окрестностях Сочи выпал 8 сентября.