В Сочи ожидается резкое похолодание до -9 °С
В Сочи в ночь на 5 декабря прогнозируют понижение температуры и сильный ветер
В прибрежном кластере Сочи в ночь на 5 декабря порывы ветра могут усилиться до 14 м/с. Днем воздух прогреется до 5-10 °С. В предгорной зоне ночью ожидается -9...-4 °С, днем потеплеет до 5 °С. На дорогах местами возможен гололед. Кроме того, в горах свыше 1500 метров над уровнем моря сохранится слабая лавинная опасность.
Жителям и гостям курорта рекомендовали принять все меры предосторожности, сообщили в пресс-службе мэрии курорта.
Напомним, 4 декабря в Сочи действовало экстренное предупреждение по налипанию мокрого снега. В горной зоне курорта зафиксировали налипание снежинок диаметром 80 мм.
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