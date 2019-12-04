В Сочи ожидается резкое похолодание до -9 °С

В Сочи в ночь на 5 декабря прогнозируют понижение температуры и сильный ветер

В прибрежном кластере Сочи в ночь на 5 декабря порывы ветра могут усилиться до 14 м/с. Днем воздух прогреется до 5-10 °С. В предгорной зоне ночью ожидается -9...-4 °С, днем потеплеет до 5 °С. На дорогах местами возможен гололед. Кроме того, в горах свыше 1500 метров над уровнем моря сохранится слабая лавинная опасность.

Жителям и гостям курорта рекомендовали принять все меры предосторожности, сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Напомним, 4 декабря в Сочи действовало экстренное предупреждение по налипанию мокрого снега. В горной зоне курорта зафиксировали налипание снежинок диаметром 80 мм.