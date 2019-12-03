Стали известны подробности крушения вертолета в Абрау-Дюрсо

Краснодарский край

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В Центре винного туризма Абрау-Дюрсо рассказали, в каком техническом состоянии был вертолет, который разбился 30 ноября под Новороссийском

Вертолет Robinson 66 упал под Новороссийском утром 30 ноября. Судно принадлежало Центру винного туризма Абрау-Дюрсо, пилотом был директор некоммерческого партнерства «Воздушный транспорт Абрау» Юрий Королев. В результате происшествия он погиб. По факту крушения и гибели возбудили уголовное дело.

По данным пресс-службы Центра винного туризма, вертолет проходил ремонт двигателя в сертифицированном сервисном центре Великобритании, который имел срок эксплуатации пять лет.

«Транспортное средство прошло инспекцию Росавиации, вертолет был облетан в соответствии с нормативами, и был получен сертификат летной годности в ноябре 2019 года», — цитирует сообщение компании ТАСС.

Также стало известно, что Юрий Королев окончил высшее авиационное училище, имел стаж в Центре винного туризма Абрау-Дюрсо с 2011 года. В день аварии пилот согласовывал вылет с диспетчером. Сообщается, что компания берет на себя все расходы по организации похорон и доставки родственников.

По разным данным, причиной крушения могли стать погодные условия либо техническая неиcправность. Между тем, 30 ноября источник ТАСС сообщал, что предварительной причиной стала непогода. Диспетчеры предупреждали пилота о шквалистом ветре, однако он принял решение о вылете. Спустя несколько минут после взлета Королев перестал выходить на связь.

Абрау-Дюрсо Авиакатастрофы Авиация Новороссийск

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