При крушении вертолета в Абрау-Дюрсо погиб директор «Воздушного транспорта Абрау»

Стала известна личность пилота, погибшего при крушении вертолета под Новороссийском

Вертолет Robinson 66 упал под Новороссийском утром 30 ноября. Очевидцы сообщали о взрыве. После падения вертолет сгорел.

Воздушное судно, принадлежащее Центру винного туризма Абрау-Дюрсо, направлялось из Дюрсо в Анапу. Пилот в результате ЧП погиб.

В центре сообщили, что в результате крушения погиб директор некоммерческого партнерства «Воздушный транспорт Абрау» Юрий Королев. Он был сотрудником центра, пишет RT. По информации «КП — Кубань», 48-летний Королев проживал в поселке Мысхако.

Причины инцидента выясняются, уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).