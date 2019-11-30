При крушении вертолета в Абрау-Дюрсо погиб директор «Воздушного транспорта Абрау»

Краснодарский край

Распечатать

Стала известна личность пилота, погибшего при крушении вертолета под Новороссийском

Вертолет Robinson 66 упал под Новороссийском утром 30 ноября. Очевидцы сообщали о взрыве. После падения вертолет сгорел. 

Воздушное судно, принадлежащее Центру винного туризма Абрау-Дюрсо, направлялось из Дюрсо в Анапу. Пилот в результате ЧП погиб.

В центре сообщили, что в результате крушения погиб директор некоммерческого партнерства «Воздушный транспорт Абрау» Юрий Королев. Он был сотрудником центра, пишет RT. По информации «КП — Кубань», 48-летний Королев проживал в поселке Мысхако.

Причины инцидента выясняются, уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Абрау-Дюрсо Авиакатастрофы Авиация

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

«Слишком большие, наверное, короны». Атаман Долуда назвал мэров Сочи и Геленджика врагами Путина, потому что они не ходят на собрания казаков
При крушении вертолета в Абрау-Дюрсо погиб директор «Воздушного транспорта Абрау»
В Краснодаре эвакуировали институт физкультуры из-за сообщения о бомбе. Телефонного террориста задержали
После крушения частного вертолета в Абрау-Дюрсо завели уголовное дело
В Абрау-Дюрсо упал вертолет. Пилот погиб
На Кубани водитель сбил 13-летнюю девочку на «зебре»

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале