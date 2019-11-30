После крушения частного вертолета в Абрау-Дюрсо завели уголовное дело

Следственные органы расследуют причины и обстоятельства крушения вертолета в Абрау-Дюрсо

Вертолет Robinson 66 упал под Новороссийском утром 30 ноября. Очевидцы сообщали о взрыве. После падения вертолет сгорел.

«По версии следствия, падение произошло в районе поселка Дюрсо. Вертолет, принадлежащий Центру винного туризма, выполнял полет из Дюрсо в Анапу. В результате погиб пилот», — сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следователи устанавливают все обстоятельства ЧП.