В Абрау-Дюрсо упал вертолет. Пилот погиб
Под Новороссийском утром 30 ноября разбился частный вертолет
Крушение произошло в поселке Абрау-Дюрсо, на улице Свободы. Вертолет Robinson 66 упал и загорелся. «Наша газета» пишет, что вертолет взорвался в небе. Очевидцы рассказали изданию, что вертолет, предположительно, врезался в гору.
Источник «Интерфакса» рассказал, что погиб находившийся на борту пилот.
По словам источника, судно принадлежало ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо"». Оно вмещает до пяти человек.
Обстоятельства ЧП выясняются.
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