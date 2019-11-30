В Абрау-Дюрсо упал вертолет. Пилот погиб

Крушение произошло в поселке Абрау-Дюрсо, на улице Свободы. Вертолет Robinson 66 упал и загорелся. «Наша газета» пишет, что вертолет взорвался в небе. Очевидцы рассказали изданию, что вертолет, предположительно, врезался в гору.

Источник «Интерфакса» рассказал, что погиб находившийся на борту пилот.

По словам источника, судно принадлежало ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо"». Оно вмещает до пяти человек.

Обстоятельства ЧП выясняются.