В Ингушетии мужчина открыл стрельбу по дорожным рабочим
В Назрани возбудили уголовное дело после того, как мужчина выстрелил в троих дорожных рабочих
По данным МВД, 30 ноября в 12:30 неустановленный мужчина возле дома на улице Бакинской поссорился с работниками фирмы по укладке асфальта на ФАД «Кавказ». Во время конфликта злоумышленник выстрелил в дорожных рабочих из травматического пистолета и скрылся.
В результате трое местных жителей в возрасте от 30 до 38 лет обратились в больницу, одного из них госпитализировали. Полиция возбудила уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением орудия). Следствие устанавливает личность и ищет открывшего огонь мужчину, сообщил RT.
По данным источника «Интерфакса», конфликт между местными жителями и дорожниками произошел из-за разногласий по выплатам компенсации за постройки и земли, расположенные в непосредственной близости от реконструируемой федеральной автодороги Р-217 «Кавказ». Подрядчики не выплачивают людям компенсацию за имущество возле трассы, которое предполагалось выкупить.
Напомним, в конце ноября к одному из ресторанов Сухума подъехал автомобиль, и трое находившихся в нем людей в масках открыли стрельбу из автоматов в посетителей, сидящих за столиком на улице. В результате погибли 38-летние воры в законе Астамур Шамба и Алхас Авидзбаи. Официантку доставили в реанимацию.
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