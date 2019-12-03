В Ингушетии мужчина открыл стрельбу по дорожным рабочим

В Назрани возбудили уголовное дело после того, как мужчина выстрелил в троих дорожных рабочих

По данным МВД, 30 ноября в 12:30 неустановленный мужчина возле дома на улице Бакинской поссорился с работниками фирмы по укладке асфальта на ФАД «Кавказ». Во время конфликта злоумышленник выстрелил в дорожных рабочих из травматического пистолета и скрылся.

В результате трое местных жителей в возрасте от 30 до 38 лет обратились в больницу, одного из них госпитализировали. Полиция возбудила уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением орудия). Следствие устанавливает личность и ищет открывшего огонь мужчину, сообщил RT.

По данным источника «Интерфакса», конфликт между местными жителями и дорожниками произошел из-за разногласий по выплатам компенсации за постройки и земли, расположенные в непосредственной близости от реконструируемой федеральной автодороги Р-217 «Кавказ». Подрядчики не выплачивают людям компенсацию за имущество возле трассы, которое предполагалось выкупить.