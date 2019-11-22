Официантка, попавшая под обстрел в Сухуме, осталась жива

По уточненным данным, жертвами стрельбы у ресторана в Сухуме стали только двое криминальных авторитетов

Инцидент произошел днем 22 ноября в ресторане «Сан-Ремо» на набережной. К заведению подъехал автомобиль, и трое находившихся в нем людей в масках открыли стрельбу из автоматов в людей, сидящих за столиком на улице.

Ранее сообщалось, что в результате погибли три человека — 38-летние воры в законе Астамур Шамба и Алхас Авидзбаи и официантка ресторана, которая их обслуживала.

Позже выяснилось, что девушка получила ранение, но осталась жива, пишет Sputnik. В МВД сообщили, что ее доставили в отделение нейрохирургии ЦРБ. Позже, как рассказали медики, ее перевезли в Республиканскую больницу. Она находится в реанимации.

МВД после перестрелки объявило план-перехват. Через час силовики обнаружили автомобиль подозреваемых горящим в районе железнодорожного депо. Поиски стрелявших продолжаются.