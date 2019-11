Официантка, попавшая под обстрел в Сухуме, осталась жива

View this post on Instagram

UPD: ⠀ ❗️Официантка ресторана "Сан-Ремо" Доминика Акиртава жива. Девушка находится в реанимации Республиканской больницы. ⠀ *** ⠀ На набережной Махаджиров, напротив ресторана "Сан-Ремо", произошла стрельба. Три человека погибли, еще трое – в больницах города. На месте работают оперативники. В городе объявлен план "Перехват". ⠀ #sputnikabkhazia #sputnikvideo