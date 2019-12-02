Смартфоны возглавили список предметов-переносчиков опасных инфекций

Рейтинг «заразных» предметов, на которых скапливается больше всего инфекций и микроорганизмов, составил профессор Института медико-биологических проблем Вячеслав Ильин

Кроме смартфонов, в список вошли поручни в общественном транспорте, компьютерная клавиатура, неметаллические дверные ручки и ручки магазинных тележек.

По словам ученого, на неметаллических поверхностях образуется биопленка, которую следует обрабатывать дезинфицирующими средствами.

Быстрее всего биопленка появляется на экранах смартфонов, поэтому их нужно часто обеззараживать, сообщает портал «Правда.ру».

Как писали Юга.ру, аналитики рынка мобильных гаджетов опубликовали рейтинг лучших смартфонов в 2019 году. Первое место занял смартфон OnePlus 7T, который еще не поступил в продажу на российский рынок, а iPhone 11 занял в рейтинге второе место.

Напомним, Краснодар вошел в топ-3 городов России, где было куплено больше всего новых IPhone 11 с момента старта продаж. А чтобы продвигать российские программы на IT-рынке, Госдума РФ 21 ноября приняла в третьем чтении законопроект об обязательной предварительной установке российских приложений на гаджеты.