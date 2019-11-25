Совет Федерации одобрил законопроект об обязательной предустановке российского софта на телефоны

21 ноября Госдума РФ приняла законопроект в третьем чтении. Документ обязывает при продаже устанавливать отечественное программное обеспечение (ПО) на смартфоны, компьютеры и телевизоры Smart TV.

Там уточняется, что такой закон будет способствовать продвижению российских программ на IT-рынке. При этом продажа устройств без российского ПО будет запрещена. Перечень гаджетов, на которые будут устанавливать софт, определит Правительство, сообщает RT. Если президент подпишет закон, он вступит в силу 1 июля 2020 года.

Напомним, в июле 2018 года ФАС предложила предустанавливать российское ПО для развития конкуренции. Предполагалось, что производители смартфонов и компьютеров должны будут устанавливать российские аналоги почты, плееров и браузеров. При этом у пользователей останется право удалять ненужные приложения и программы.