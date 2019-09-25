Краснодар попал в топ-3 городов России, где активнее всего покупают новые IPhone 11

Краснодар стал третьим городом России, где куплено больше всего новых IPhone 11 с момента старта продаж, которые начались пять дней назад

Жители Кубани в числе первых смогли купить смартфоны iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max — старт продаж начался в РФ 20 сентября. По данным МТС, предзаказы новых iPhone в салонах компании в этом году превысили прогнозы. К середине первого дня покупатели оставили больше заявок на смартфоны 11-й серии, чем год назад на модели серии XS и XS Max за весь первый день продаж. Предзаказы вдвое превысили спрос прошлого года за аналогичный период.

В пресс-службе МТС отметили, что предзаказы облегчили покупку: забрать смартфон можно было в назначенный день в ближайшем салоне. Это предотвратило образование очередей.

Лидерами по числу покупок новых моделей iPhone стали Москва и Санкт-Петербург, на третьем месте оказался Краснодар. Сочи занял девятое место в топе-10 российских городов, активно покупающих новые гаджеты.

Первые покупатели iPhone 11 в Краснодарском крае следовали популярным трендам. Как и все россияне, большинство выбирали iPhone 11 Pro с 256 ГБ встроенной памяти. Самым популярным цветом оказался зеленый, а самым редко покупаемым — желтый.

Как сообщали Юга.ру, в конце января появилась информация о том, что в 2020 году выйдет новый iPhone с лазерной 3D-камерой.