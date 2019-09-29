Аналитики назвали лучший смартфон года, и это не новый айфон

В своем ежегодном рейтинге «20 лучших смартфонов года» американское издание ориентировались в первую очередь на соотношение цены с функционалом устройства. «Самым простым решением было бы ранжировать смартфоны, основываясь исключительно на особенностях и количестве функций, которые они предлагают — но это означало бы, что самые дорогие смартфоны всегда будут в первой тройке. А это не те телефоны, которые я рекомендовал бы в первую очередь», — поясняет составитель материала.

Третью позицию в списке занял OnePlus 7 Pro, который, отмечают в Business Insider, отличается сверхбыстрой работой датчиков отпечатков пальцев и распознавания лица. Сейчас в российских магазинах цены на него в зависимости от комплектации колеблются от 34 490 до 49 490 руб. На втором месте оказался вышедший недавно iPhone 11 от Apple, который хвалят за замечательный 6,1-дюймовый экран, производительную камеру и мощный процессор. Производитель указывает на официальном сайте, что его цена начинается от 59 990 руб.

Первое место Business Insider отдал смартфону OnePlus 7T — он еще не поступил в продажу на российский рынок. За его красивый дизайн, отличную камеру и автономность в США на старте продаж будут просить 535 долларов (приблизительно 34 340 руб.) за комплектацию 128/8 Гб и 565 долларов (около 35 630 руб.) за 256/8 Гб.

Также в десятке лучших смартфонов 2019 года оказались Pixel 3a и Pixel 3a XL от Google, еще одно устройство от OnePlus — 6T, а также iPhone XR, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy Note 10 Plus, Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Полный рейтинг можно посмотреть на сайте Business Insider.