В Ейске адвоката осудили на три года за взятку в 300 тыс. рублей

Как установили сотрудники ФСБ, адвокат Краснодарской краевой коллегии адвокатов предложил помочь жительнице Ейска, на которую завели уголовное дело. Юрист пообещал, что статью переквалифицируют на менее тяжкий состав. За свои услуги он попросил 300 тыс. рублей. Женщина сообщила об этом в правоохранительные органы.

Адвоката задержали с поличным при получении взятки. На него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Ейский городской суд приговорил адвоката к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания мужчину лишили права заниматься адвокатской деятельностью, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Юрист подал апелляцию, но Краснодарский краевой суд 30 октября оставил в силе решение предыдущей инстанции.

Это не первый случай, когда адвокат становится фигурантом дела о получении взятки. Так, в Краснодаре в сентябревынесли приговор сотруднику УФСБ Кубани и адвокату за мошенничество и получение взятки в 55 млн рублей. В Краснодаре адвокат краевой адвокатской палаты попал под следствие, пообещав клиенту содействие в спасении его от колонии. В октябре в Сочи адвоката и полицейского обвинили в получении взятки в 3,5 млн рублей.