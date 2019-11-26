Севастополец получил 15 лет колонии за избиение жены и дочерей в течение 20 лет
Гагаринский райсуд Севастополя вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в длительных издевательствах над родными
«С 2000-го года мужчина систематически избивал жену, а затем еще и трех несовершеннолетних дочерей», — сообщили в пресс-службе суда 26 ноября.
Отмечается, что севастополец бил родных руками и ногами, а также «предметами домашнего обихода». Кроме того, с 2011 года он начал «совершать преступления против половой неприкосновенности дочерей» — в частности, проводить «осмотры» девочек.
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В суде добавили, что «измученные домашним насилием женщина и дети не способны были оказать сопротивление и защититься» и испытывали постоянный страх перед главой семейства, так как находились от него в материальной и личной зависимости.
Мужчину признали виновным в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в истязании детей и беременной женщины, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двоим малолетним детям. Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд лишил его права 15 лет заниматься трудовой деятельностью в учреждениях, связанных с воспитанием и образованием детей.
В России после широкого общественного резонанса в 2019 году начали разрабатывать законопроект о домашнем насилии. До 2017-го побои «в отношении близких лиц» фигурировали в ст. 116 УК РФ (Побои), но два года назад президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье, разработанный сенатором Еленой Мизулиной. Она утверждала, что возможность уголовного наказания за побои родственников может нанести «непоправимый вред семейным отношениям».
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