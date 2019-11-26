Севастополец получил 15 лет колонии за избиение жены и дочерей в течение 20 лет

Гагаринский райсуд Севастополя вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в длительных издевательствах над родными

«С 2000-го года мужчина систематически избивал жену, а затем еще и трех несовершеннолетних дочерей», — сообщили в пресс-службе суда 26 ноября. Отмечается, что севастополец бил родных руками и ногами, а также «предметами домашнего обихода». Кроме того, с 2011 года он начал «совершать преступления против половой неприкосновенности дочерей» — в частности, проводить «осмотры» девочек.

В суде добавили, что «измученные домашним насилием женщина и дети не способны были оказать сопротивление и защититься» и испытывали постоянный страх перед главой семейства, так как находились от него в материальной и личной зависимости. Мужчину признали виновным в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в истязании детей и беременной женщины, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двоим малолетним детям. Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд лишил его права 15 лет заниматься трудовой деятельностью в учреждениях, связанных с воспитанием и образованием детей.