В России собираются ввести обязательную маркировку домашних животных

Минсельхоз РФ собирается до конца 2019 года внести в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных

Документ подразумевает появление в России официального учета и идентификации домашних животных. Законопроект уже внесен в правительственную комиссию, после чего он поступит в нижнюю палату.

В перечень животных, подлежащих регистрации, должны войти кошки и собаки, мелкий и крупный рогатый скот, пушные звери, пчелы, рыбы и «иные водные животные», а также домашняя птица, свиньи, верблюды, олени, лошади, ослы, мулы и лошаки.

Нормы, устанавливающие обязательный учет и идентификацию домашних животных, были приняты еще в 2015 году в рамках закона «О ветеринарии», однако подзаконные акты до сих пор не приняты.