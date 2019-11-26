В России собираются ввести обязательную маркировку домашних животных

Краснодарский край, Вся Россия

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Минсельхоз РФ собирается до конца 2019 года внести в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных

Документ подразумевает появление в России официального учета и идентификации домашних животных. Законопроект уже внесен в правительственную комиссию, после чего он поступит в нижнюю палату.

В перечень животных, подлежащих регистрации, должны войти кошки и собаки, мелкий и крупный рогатый скот, пушные звери, пчелы, рыбы и «иные водные животные», а также домашняя птица, свиньи, верблюды, олени, лошади, ослы, мулы и лошаки.

Нормы, устанавливающие обязательный учет и идентификацию домашних животных, были приняты еще в 2015 году в рамках закона «О ветеринарии», однако подзаконные акты до сих пор не приняты.

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Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов объяснил «Известиям», что в Госдуму уже внесены поправки в КоАП о наказании за оставление животных на улице, принят и закон о муниципальных приютах. Однако без обязательной индентификации питомцев они работать не будут. Депутат уточнил, что процедура обязательной регистрации домашних животных должна быть бесплатной.

Напомним, в конце июня премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных. В него вошли питомцы, которые могут представлять опасность для владельца, а также животные, привычная среда обитания которых значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе. В перечень попали цепочная гадюка, тигровый гремучник, ядозубы, трехкоготные мягкотелые черепахи, ужасный листолаз, ядовитая квакша, все виды шестиглазых песочных пауков и гиббоны, сообщил RT.

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На Кубани закон об обязательной регистрации собак и кошек вступил в силу в октябре 2016 года. В регионе владельцы этих животных должны регистрировать и перерегистрировать их в государственных ветеринарных учреждениях и оформлять питомцам ветпаспорт. Документы могут выдать только на идентифицированное животное, у которого есть микрочип или клеймо (татуировка).

Госдума РФ Животные Законопроекты

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