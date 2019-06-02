Олимпийский комитет России не верит в угрозу отстранения сборной от Олимпиады-2020
Глава ОКР Станислав Поздняков прокомментировал заметку The Sunday Times о возможном отстранении России от Олимпийских игр в Токио
Как сообщали Юга.ру, британское издание написало со ссылкой на собственные источники, что Россию могут не пустить на ОИ-2020 из-за скандала с прыгуном в высоту Данилом Лысенко. Его и сотрудников ВФЛА подозревают в фальсификации медицинских документов.
«Комментировать британские СМИ смысла нет, спекуляции на тему отстранения или санкций по отношению к нашим спортсменам там появляются всякий раз именно в преддверии важных заседаний Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (IAAF), на которых должна обсуждаться тема статуса российской легкой атлетики», — приводит слова Позднякова ТАСС. Он имеет в виду Совет IAAF, который будет проходить 8-9 июня. Там как раз будет рассматриваться вопрос возможности восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в IAAF, которое было приостановлено в ноябре 2015 года после антидопингового расследования.
По словам Позднякова, Россия опирается на позицию Международного олимпийского комитета о том, что российская команда примет участие в Олимпиаде в Токио, а если будут выявлены нарушения со стороны отдельных чиновников или спортсменов из ВФЛА, речь может идти только об их индивидуальной ответственности.
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