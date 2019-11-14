Четыре детсада на день закроют из-за незаконного гаража. Воду отключат у 16 тыс. краснодарцев

Авария на сетях холодного водоснабжения произошла на улице Старокубанской, 111. Трубу диаметром 150 мм прорвало под незаконно установленным гаражом, поэтому работы не удалось выполнить ночью. Специалисты снесут гараж, после чего на несколько часов отключат воду в 57 домах в районе улиц Ставропольской, Старокубанской, Бургасской, им. Стасова и им. Айвазовского. Также сегодня не будут работать четыре детских сада: № 124, 121, 31, 112. Об этом накануне вечером предупредили родителей детей. Всего без воды временно останутся около 16 тыс. человек.

«Эта ситуация — еще одно доказательство, почему нам и дальше необходимо сносить незаконные гаражи, установленные на сетях коммуникаций. Если бы на месте прорыва не стоял гараж, работы выполнили бы в течение ночи, и жители практически не заметили бы этого отключения. Теперь сроки работ растянулись — сначала нужно было найти собственника гаража, предупредить его о сносе, организовать сами работы по демонтажу, и только после этого начинать устранение аварии. Самое неприятное, что из-за этого пришлось на день закрыть четыре детских сада», — рассказал глава города Евгений Первышов.

Директор департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса Владислав Белый уточнил, что работы планируют завершить до вечера, после этого водоснабжение восстановят. Сейчас на месте работают четыре машины и 15 специалистов. После сноса гаража на устранение самой аварии потребуется 2-3 часа, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.