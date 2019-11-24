«Краснодар» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ
ФК «Краснодар» 24 ноября в гостях одолел тульский «Арсенал»
Матч прошел в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги на стадионе «Арсенал» в Туле и завершился со счетом 2:1.
Счет на 7-й минуте открыл полузащитник «быков» Тони Вильена. На 25-й минуте преимущество удвоил Сергей Петров. Ответный мяч в ворота черно-зеленых на 43-й минуте отправил Евгений Луценко.
После этого матча «быки» поднялись на третью строчку турнирной таблицы, уступая одно очко «Локомотиву».
В следующий раз «Краснодар» 28 ноября встретится дома с «Базелем» в матче Лиги Европы. В рамках РПЛ «быки» 2 декабря на своем поле примут «Тамбов».
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