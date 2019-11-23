В Краснодаре запретят остановку машин еще на одном участке дороги
В краснодарском микрорайоне Дубинка в декабре введут запрет на остановку и стоянку транспорта на одном участке дороги
Остановка будет запрещена на четной стороне 4-го Воронежского проезда перед пересечением с улицей Воронежской.
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Такие меры призваны обеспечить безопасность движения и исключить стоянку машин на проезжей части дороги, прокомментировал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
«На этом участке припаркованные автомобили нередко создают препятствия для проезда других участников дорожного движения — автомобилисты вынуждены объезжать машины по встречной полосе, что может спровоцировать дорожно-транспортное происшествие», — объяснил Архипов.
Новая схема движения в 4-м Воронежском проезде начнет действовать 20 декабря, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как писали Юга,ру, с 1 декабря в Краснодаре запретят остановку и стоянку машин в начале улицы Мира — от Кубанской Набережной до Кирова, с 5 декабря — на участке улицы Юннатов, с 15 декабря — на отрезке улицы Длинной.
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