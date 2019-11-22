В выходные Кубани прогнозируют сильный ветер и заморозки

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае 23 и 24 ноября

По данным гидрометцентра Кубани, 23 ноября в отдельных районах южной части региона ожидаются слабые осадки, в горах пойдет снег. Ветер 9-14 м/с, порывы могут достигать 20-25 м/с. Температура воздуха ночью составит -2…-7 °С, местами в северной части и в предгорных районах — до -11 °С. Днем воздух прогреется до 1-6 °С, в южной части региона — до 8 °С. В воскресенье также ожидается ветер 7-12 м/с с порывами до 18 м/с. Днем потеплеет до 3-8 °С, на юге края — до 12 °С.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер 12-14 м/с, на участке от Анапы до Геленджика — 15-20 м/с, порывы до 25 м/с, в Новороссийске усиление до 24-29 м/с. Ночью похолодает до -2…3 °С. Днем 23 ноября будет 3-8 °С, в Туапсинском районе — 8-13 °С, на следующий день воздух прогреется до 6-11 °С, в Туапсинском районе — до 17 °С.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре в выходные будет солнечно. В ночь с пятницы на субботу ожидаются небольшие заморозки — до -2 °С. Днем потеплеет до 5 °С, в воскресенье — до 8 °С. Ветер стихнет до 5-7 м/с.

Как писали Юга.ру, 21 ноября Новороссийске начал дуть штормовой ветер до 25 м/с. На следующий день в городе ввели режим ЧС, в школах отменили занятия.

Кроме того, с 20 ноября режим ЧС действует в Крыму. В ночь на 22 ноября на севере полуострова ветер сорвал часть крыши со школы.