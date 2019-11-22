В Новороссийске из-за урагана ввели режим ЧС. Занятия в школах отменили
Режим чрезвычайной ситуации введен в Новороссийске в связи с ураганным ветром, порывы которого могут достигать 38 м/с
Глава города Игорь Дяченко вечером 21 ноября провел внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
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«В связи с усилением ветра в Новороссийске до параметров ураганного, 35-38 м/c, провел внеплановое заседание комиссии по ЧС. В городе вводим режим чрезвычайной ситуации», — написал мэр в своем инстаграме.
В школах 22 ноября отменяются занятия; детские сады будут работать, но родителей просят исключить передвижение детей по улице. Все экстренные службы города переведут режим полной готовности. В каждом внутригородском районе развернут оперативный штаб. Под особый контроль возьмут семьи, входящие в группу социального риска.
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Ситуация с ухудшением погодных условий в Новороссийске и введенный режим ЧС на контроле губернатора Кубани Вениамина Ивановича Кондратьева @kondratyevvi #Repost @kondratyevvi • • • • • • Novorossisk, Krasnodarskiy Kray, Russia В Новороссийске сложная погодная ситуация: в ближайшие часы и завтра утром ожидается ураганный ветер и волны высотой до трех метров. Уже повреждена крыша одной из школ. ⠀ В городе будет введен режим ЧС. Поручил перевести все экстренные службы муниципалитета в режим полной готовности. Они должны быть готовы оперативно ликвидировать последствия непогоды. При необходимости задействуем спасателей и технику из соседних муниципалитетов. Глава города @dyachenko_nvrsk держит ситуацию на личном контроле. ⠀ Отдельно обращаюсь к жителям Новороссийска: будьте предельно осторожны, берегите себя и не выходите из дома без крайней необходимости. #новороссийск #экстренноепредупреждение #чс #ураган #краснодарскийкрай
Жителей Новороссийска еще утром 21 ноября предупредили о норд-осте и попросили без необходимости не покидать здания.
В течение дня в городе повалило деревья, ларьки, новогоднюю стелу и праздничные уличные елки. Люди выкладывали в соцсети фото и видео, как волнуется море, гнутся деревья, ветром срывает вывески и даже валит контейнеры в порту.
В 18:00 в городе включили систему централизованного оповещения населения — сирены предупреждают об опасности и призывают к тому, чтобы горожане включили ТВ и радио и прослушали информацию о надвигающемся урагане.
По данным гидрометеобюро Новороссийска, 22 ноября в городе ожидается ураганный северо-восточный ветер с порывами 35-38 м/с. Высота волн будет достигать 1,5-3 метров. Жителей просят соблюдать меры безопасности.
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