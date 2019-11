В Новороссийске из-за урагана ввели режим ЧС. Занятия в школах отменили

View this post on Instagram

Ситуация с ухудшением погодных условий в Новороссийске и введенный режим ЧС на контроле губернатора Кубани Вениамина Ивановича Кондратьева @kondratyevvi #Repost @kondratyevvi • • • • • • Novorossisk, Krasnodarskiy Kray, Russia В Новороссийске сложная погодная ситуация: в ближайшие часы и завтра утром ожидается ураганный ветер и волны высотой до трех метров. Уже повреждена крыша одной из школ. ⠀ В городе будет введен режим ЧС. Поручил перевести все экстренные службы муниципалитета в режим полной готовности. Они должны быть готовы оперативно ликвидировать последствия непогоды. При необходимости задействуем спасателей и технику из соседних муниципалитетов. Глава города @dyachenko_nvrsk держит ситуацию на личном контроле. ⠀ Отдельно обращаюсь к жителям Новороссийска: будьте предельно осторожны, берегите себя и не выходите из дома без крайней необходимости. #новороссийск #экстренноепредупреждение #чс #ураган #краснодарскийкрай