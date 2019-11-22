В Новороссийске из-за урагана ввели режим ЧС. Занятия в школах отменили

Режим чрезвычайной ситуации введен в Новороссийске в связи с ураганным ветром, порывы которого могут достигать 38 м/с

В школах 22 ноября отменяются занятия; детские сады будут работать, но родителей просят исключить передвижение детей по улице. Все экстренные службы города переведут режим полной готовности. В каждом внутригородском районе развернут оперативный штаб. Под особый контроль возьмут семьи, входящие в группу социального риска.

«В связи с усилением ветра в Новороссийске до параметров ураганного, 35-38 м/c, провел внеплановое заседание комиссии по ЧС. В городе вводим режим чрезвычайной ситуации», — написал мэр в своем инстаграме.

Жителей Новороссийска еще утром 21 ноября предупредили о норд-осте и попросили без необходимости не покидать здания.

В течение дня в городе повалило деревья, ларьки, новогоднюю стелу и праздничные уличные елки. Люди выкладывали в соцсети фото и видео, как волнуется море, гнутся деревья, ветром срывает вывески и даже валит контейнеры в порту.

В 18:00 в городе включили систему централизованного оповещения населения — сирены предупреждают об опасности и призывают к тому, чтобы горожане включили ТВ и радио и прослушали информацию о надвигающемся урагане.

По данным гидрометеобюро Новороссийска, 22 ноября в городе ожидается ураганный северо-восточный ветер с порывами 35-38 м/с. Высота волн будет достигать 1,5-3 метров. Жителей просят соблюдать меры безопасности.