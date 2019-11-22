Ветер сорвал часть крыши со школы на севере Крыма

«В Джанкое в школе № 7 в связи с сильным ветром сорвало часть крыши. Жертв и пострадавших нет», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Крыму.

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