В Новороссийске включили сирены, чтобы предупредить людей об урагане

«Просьба без необходимости не покидать зданий и помещений, ограничить выход на открытую территорию вблизи рекламных щитов, вывесок, деревьев, линий электропередач. Воздержаться от передвижения на личном транспорте», — обратилась к жителям мэрия города.

Жителей Новороссийска еще утром 21 ноября предупредили о норд-осте и попросили без необходимости не покидать здания.

В течение дня в городе повалило деревья, ларьки, новогоднюю стелу и праздничные уличные елки. Люди выкладывали в соцсети фото и видео, как волнуется море, гнутся деревья, ветром срывает вывески и даже валит контейнеры в порту.

В 18:00 в городе включили систему централизованного оповещения населения — сирены предупреждают об опасности и призывают к тому, чтобы горожане включили ТВ и радио и прослушали информацию о надвигающемся урагане.

По данным гидрометеобюро Новороссийска в ближайшие 3-6 часов, а также ночью и утром 22 ноября в городе ожидается ураганный северо-восточный ветер с порывами 35-38 м/с . Высота волн будет достигать 1,5-3 метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Жителей еще раз попросили соблюдать меры безопасности.