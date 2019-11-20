В Краснодаре и крае прогнозируют мороз и штормовой ветер
Вечером 20 ноября, 21 и 22 ноября в Краснодаре прогнозируется похолодание и сильный ветер с порывами
«В ближайшие 3-6 часов и 21, 22 ноября местами в крае и Краснодаре ожидается усиление ветра с порывами 13-18 м/с, временами с порывами 20-25 м/с», — сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
В мэрии призвали горожан быть осторожными и соблюдать правила безопасности.
По данным краевого гидрометцентра, температура воздуха в Краснодаре в ночь на 21 ноября будет 1-3 °С мороза, днем 1-3 °С тепла. Существенных осадков не ожидается.
По краю 21 ноября местами будут небольшие осадки, в горах снег. В отдельных районах местами гололед. Ветер северо-восточный, восточный местами с порывами до 20-25 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 °С мороза, местами в восточной половине края 5-10 °С мороза; днем 0-5 °С тепла.
На Черноморском побережье утром и днем местами осадки, в предгорных районах снег. Ветер ночью северо-восточный 12-17 м/с, местами порывы 15-20 м/с, на участке Анапа-Геленджик 18-23 м/с; днем 15-20 м/с, местами порывы до 23 м/с, на участке Анапа-Геленджик 24-29 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до 4 °С,днем 4-9 °С тепла.
Как писали Юга.ру, также в ближайшие дни в регионе ожидается мокрый снег.
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