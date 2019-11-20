В Краснодаре и крае прогнозируют мороз и штормовой ветер

Краснодарский край

Распечатать

Вечером 20 ноября, 21 и 22 ноября в Краснодаре прогнозируется похолодание и сильный ветер с порывами

«В ближайшие 3-6 часов и 21, 22 ноября местами в крае и Краснодаре ожидается усиление ветра с порывами 13-18 м/с, временами с порывами 20-25 м/с», — сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

В мэрии призвали горожан быть осторожными и соблюдать правила безопасности.

По данным краевого гидрометцентра, температура воздуха в Краснодаре в ночь на 21 ноября будет 1-3 °С мороза, днем 1-3 °С тепла. Существенных осадков не ожидается.

По краю 21 ноября местами будут небольшие осадки, в горах снег. В отдельных районах местами гололед. Ветер северо-восточный, восточный местами с порывами до 20-25 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 °С мороза, местами в восточной половине края 5-10 °С мороза; днем 0-5 °С тепла.

На Черноморском побережье утром и днем местами осадки, в предгорных районах снег. Ветер ночью северо-восточный 12-17 м/с, местами порывы 15-20 м/с, на участке Анапа-Геленджик 18-23 м/с; днем 15-20 м/с, местами порывы до 23 м/с, на участке Анапа-Геленджик 24-29 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до 4 °С,днем 4-9 °С тепла.

Как писали Юга.ру, также в ближайшие дни в регионе ожидается мокрый снег.

Краснодар Погода

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Минтранс назвал дату запуска грузовых поездов по Крымскому мосту
Россияне должны оплатить налоговые уведомления до 2 декабря
На Кубани мужчина продал автомобиль, который взял в аренду у знакомой
В Краснодаре и крае прогнозируют мороз и штормовой ветер
В Абхазии проверяют информацию о пропаже туриста из Петербурга
На Дону ФСБ задержала военного за шпионаж в пользу Украины

Лента новостей

Статьи

Справка на права станет дороже

Что происходит и почему в краснодарских комиссиях на медосвидетельствование скопились очереди

Умер третий пострадавший при пожаре на нефтебазе под Новороссийском

Хабиб Нурмагомедов вошел в топ-15 россиян с самым высоким доходом от Instagram
Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале