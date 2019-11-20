В пригороде Новороссийска зафиксирована самая низкая заболеваемость раком в крае — Минздрав

В среднем по РФ процент заболеваемости раком − 2,56%. Показатель заболеваемости по Краснодарскому краю выше — 3,29%. В Глебовском округе процент заболевших составляет 0,43% (один из 233 жителей), в Мысхакском — 0,45%. Статистика за 2013-2019 годы была предоставлена Минздравом РФ, копии отчетов есть в распоряжении редакции Юга.ру.

Об этом рассказала глава Глебовского округа Елена Кучера на встрече с жителями Южной Озереевки 8 ноября.

Также Елена Кучера упомянула, что население Глебовского округа выросло на 15%. На встрече обсудили и реконструкцию расположенных в округе четырех фельдшерско-акушерских пунктов. Спонсировать ремонт готов «Каспийский трубопроводный консорциум».

Как сообщали Юга.ру, летом 2017-го Минздрав РФ приводил статистику по самым распространенным заболеваниям среди россиян. В июне 2019 года ведомство назвало вид рака, от которого чаще всего умирают россияне. 31 июля 2019 года Минздрав опубликовал и удалил статистику смертности от ВИЧ, которая превысила смертность от онкологии.