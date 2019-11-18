Владелец танкера заплатит 8 млн евро порту Новороссийска за повреждение причала

Владелец судна, в июне повредившего причал в Новороссийске, выплатит порту почти 8 млн евро

Сначала компания «Транснефть», которой принадлежит Новороссийский морской торговый порт, потребовала в суде с судовладельца танкера — Hamilton Shipping LLC (Маршалловы Острова) — 640 млн рублей (более 9 млн евро по курсу на 18 ноября 2019 года). Позже СК заявил, что сумма ущерба составила 372 млн рублей (более 5,2 млн евро).

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

Ночью 22 июня в акватории Черного моря танкер под флагом Маршалловых Островов врезался в причал нефтегавани Шесхарис. В результате столкновения повреждения получило судно «Арктур», которое участвовало в буксировке.

В картотеке дел Арбитражного суда Краснодарского края 15 ноября появилось определение о прекращении производства по уголовному делу. В документе говорилось, что порт Новороссийска требует у компании — владельца танкера 663 млн 337 тыс. рублей убытков. Из них 381 млн 125 тыс. рублей — реальный ущерб, 282 млн рублей — упущенная выгода, еще 212 тыс. рублей — расходы по уплате госпошлины.

Кроме того, Hamilton Shipping LLC должен был выплатить компании «Транснефть-Сервис» 12 млн рублей за повреждение буксира «Арктур».

15 ноября стороны заключили мировое соглашение, по которому сумма выплат отличается от первоначально заявленной. Так, в соглашении указано, что иностранная компания выплатит порту Новороссийска 7,9 млн евро, еще 200 тыс. евро заплатят за поврежденный буксир.