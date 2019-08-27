В Страховом доме ВСК рассказали о масштабах выплат в авиа- и космическом страховании

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Председатель совета директоров Страхового дома ВСК Сергей Цикалюк рассказал об авиа- и космическом страховании и планах компании увеличить капитал в ближайшие три года

В интервью, вышедшем 26 августа в «Российской газете», Сергей Цикалюк рассказал о ситуации на рынке страхования авиационных рисков, на котором ВСК работает уже 25 лет. Основной объем страховых премий приходится на крупнейшие авиакомпании, авиационные предприятия и российских производителей авиатехники. Цикалюк объяснил, что из-за высокого уровня ответственности авиационным страхованием занимается ограниченный круг компаний. 

В истории ВСК есть много случаев выплат в результате авиакатастроф. Например, после гибели опытного МиГ-29КУБ в 2014 году компания выплатила 507 млн рублей, а за падение вертолета Eurocopter в 2016 году — 143 млн.

Помимо авиастрахования ВСК более 20 лет занимается страхованием космических рисков. На сегодняшний день «Роскосмос» аккредитовал менее десяти страховых компаний, и ВСК в их числе. Организация обеспечивает страховую защиту по отечественным и зарубежным космическим программам.

Как отметил Сергей Цикалюк, в этой сфере выше и риски и лимиты ответственности. Например, в результате катастрофы пилотируемого космического аппарата «Союз МС-10» в 2018 году ВСК выплатила 485 млн рублей. Сегодня совместно с другими страховщиками ВСК участвует в проекте по выводу на орбиту и стыковке с МКС транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-14» с роботом Федором на борту.

Сергей Цикалюк также сообщил, что в ближайшие три года компания планирует удвоить капитал и сохранить показатели его рентабельности выше 20%. Ожидается, что это повысит конкурентоспособность фирмы и обеспечит возможность для расширения страховых покрытий. В Страховом доме также отметили, что по итогам первого полугодия капитал группы ВСК вырос почти на 12% — до 29,7 млрд рублей, активы — до 142,5 млрд, а прибыль составила 4,1 млрд рублей.

Авиация Деньги Космос Страхование

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