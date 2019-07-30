Из-за повреждения причала танкером в Новороссийске завели уголовное дело

Краснодарский край

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Следственные органы возбудили уголовное дело из-за аварии с нефтеналивным танкером в порту Новороссийска

Инцидент произошел ночью 22 июня в акватории Черного моря у причала нефтегавани Шесхарис.

«По версии следствия, при развороте нефтеналивного танкера во время швартовой операции с помощью буксира вследствие нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта произошел навал танкера на причал», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным ведомства, ущерб в результате происшествия составил более 372 млн рублей.

Дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба) возбудило Южное следственное управление на транспорте. Обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее компания «Транснефть», которой принадлежит Новороссийский морской торговый порт, потребовала в суде с судовладельца танкера — Hamilton Shipping LLC (Маршалловы острова) — 640 млн рублей. Суд уже наложил арест на танкер, что позволит «Транснефти» хотя бы частично покрыть убытки. Сейчас причал работает в ограниченном режиме из-за ремонта, пишет «Коммерсантъ»

Новороссийск Порты Следственный комитет
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Из-за повреждения причала танкером в Новороссийске завели уголовное дело
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