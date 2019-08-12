В Новороссийске тягач наехал на сотрудницу порта, ей ампутировали ногу. За это судят механизатора
Сотрудника Новороссийского порта будут судить за нарушение, из-за которого его коллеге ампутировали ногу
Инцидент произошел 12 июня 2018 года на причале Широкого пирса № 2 на территории Новороссийского морского торгового порта во время погрузки труб на теплоход «Норд Монреаль». 52-летнего механизатора привлекли во время работ в качестве сигнальщика.
«По версии следствия, при производстве работ по подаче груза механизатор допустил нарушения правил безопасности. Это привело к наезду портового тягача с грузом на сотрудницу организации, в результате чего она получил телесные повреждения в виде ампутации правой ноги», — сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
На 52-летнего механизатора завели уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Расследование завершено, дело направили прокурору для последующей отправки в суд.
Как писали Юга.ру, аналогичный случай произошел в 2017 году. Тогда работник бригады порта потерял ногу из-за механизатора, который не соблюдал правила техники безопасности, и в результате на работника упал бетонный массив.
Читайте также
Дипломат Такахаси Масакадзу о японо-российских отношениях и выставке в Краснодаре
Обзор игры «Краснодара» с «Рубином»
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.