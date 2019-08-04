Мэр Магаса забрал к себе трех медведей, которых держали в клетке у придорожного кафе в Оренбургской области

Глава столицы Ингушетии Беслан Цечоев спас трех медведей, которых держали в запертой клетке возле одного из кафе на трассе Самара — Оренбург

О медведях, которых содержат в жестоких условиях, стало известно в середине июня. Их засняли актеры оренбургского драмтеатра, а об истории написало издание RT. Владелец кафе заявил, что устал от животных и готов продать их либо в приют, либо на мясо и шкуры.

Мэр Магаса Беслан Цечоев написал тогда на своей странице в инстаграме, что готов забрать животных, которые «обречены на жестокую гибель».

3 августа он сообщил, что медведи прибыли в Магас. Он отметил, что животные истощены, обессилены и находятся в очень плохом физическом состоянии.

«Мишки прибыли сегодня в Магас. Мы постараемся обеспечить им максимальный комфорт. Это, прежде всего, обеспечение профессионального ветеринарного лечения и соответствующего рациона питания. На сегодняшний день это — главное, а потом мы приложим максимум усилий для их возвращения в естественную среду обитания», — написал Цечоев в своем инстаграме.

Глава города добавил, что будет рассказывать на своей странице о судьбе мишек.