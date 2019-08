Мэр Магаса забрал к себе трех медведей, которых держали в клетке у придорожного кафе в Оренбургской области

View this post on Instagram

Многие, наверное, помнят историю с медведями, обнаруженными на трассе "Самара - Оренбург", которая стала достоянием гласности благодаря каналу "Russia today" @rt @rtrussian и лично Маргарите Симоньян @_m_simonyan_ . Беззащитные животные были обречены. Я тогда написал в своём инстаграм @tsechoev , что мы спасём их и займёмся их дальнейшей судьбой. Так вот, мишки прибыли сегодня в Магас. Мы постараемся обеспечить им максимальный комфорт. Это, прежде всего, обеспечение профессионального ветеринарного лечения и соответствующего рациона питания. На сегодняшний день это - главное, а потом мы приложим максимум усилий для их возвращения в естественную среду обитания. К сожалению, медведи истощены, обессилены и находятся в очень плохом физическом состоянии. Все, кого интересует судьба мишек, кто хочет следить за их состоянием и настроением, смотрите в моём инстаграм @tsechoev, информация будет периодически выкладываться в нём. Мне бы хотелось ещё раз напомнить вам, дорогие друзья, что мы, люди, ответственны за всё, что происходит с животными вокруг нас, ибо мы наделены не только разумом и сердцем, но и возможностями помогать любому живому существу, которое нуждаются в опеке и защите. Хочется верить, что наши медведи тоже обретут счастливую судьбу, подобно нашему знаменитому орлу Алану, прожившему в моём рабочем кабинете до полной реабилитации и отпущенному затем на свободу. Дорогие друзья, помните: не бывает бессмысленной доброты, каждый душевный порыв делает кого-то счастливее, а нашу жизнь - добрее и совершеннее...