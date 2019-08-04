Мэр Магаса забрал к себе трех медведей, которых держали в клетке у придорожного кафе в Оренбургской области
Глава столицы Ингушетии Беслан Цечоев спас трех медведей, которых держали в запертой клетке возле одного из кафе на трассе Самара — Оренбург
О медведях, которых содержат в жестоких условиях, стало известно в середине июня. Их засняли актеры оренбургского драмтеатра, а об истории написало издание RT. Владелец кафе заявил, что устал от животных и готов продать их либо в приют, либо на мясо и шкуры.
Мэр Магаса Беслан Цечоев написал тогда на своей странице в инстаграме, что готов забрать животных, которые «обречены на жестокую гибель».
3 августа он сообщил, что медведи прибыли в Магас. Он отметил, что животные истощены, обессилены и находятся в очень плохом физическом состоянии.
«Мишки прибыли сегодня в Магас. Мы постараемся обеспечить им максимальный комфорт. Это, прежде всего, обеспечение профессионального ветеринарного лечения и соответствующего рациона питания. На сегодняшний день это — главное, а потом мы приложим максимум усилий для их возвращения в естественную среду обитания», — написал Цечоев в своем инстаграме.
Глава города добавил, что будет рассказывать на своей странице о судьбе мишек.
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Многие, наверное, помнят историю с медведями, обнаруженными на трассе "Самара - Оренбург", которая стала достоянием гласности благодаря каналу "Russia today" @rt @rtrussian и лично Маргарите Симоньян @_m_simonyan_ . Беззащитные животные были обречены. Я тогда написал в своём инстаграм @tsechoev , что мы спасём их и займёмся их дальнейшей судьбой. Так вот, мишки прибыли сегодня в Магас. Мы постараемся обеспечить им максимальный комфорт. Это, прежде всего, обеспечение профессионального ветеринарного лечения и соответствующего рациона питания. На сегодняшний день это - главное, а потом мы приложим максимум усилий для их возвращения в естественную среду обитания. К сожалению, медведи истощены, обессилены и находятся в очень плохом физическом состоянии. Все, кого интересует судьба мишек, кто хочет следить за их состоянием и настроением, смотрите в моём инстаграм @tsechoev, информация будет периодически выкладываться в нём. Мне бы хотелось ещё раз напомнить вам, дорогие друзья, что мы, люди, ответственны за всё, что происходит с животными вокруг нас, ибо мы наделены не только разумом и сердцем, но и возможностями помогать любому живому существу, которое нуждаются в опеке и защите. Хочется верить, что наши медведи тоже обретут счастливую судьбу, подобно нашему знаменитому орлу Алану, прожившему в моём рабочем кабинете до полной реабилитации и отпущенному затем на свободу. Дорогие друзья, помните: не бывает бессмысленной доброты, каждый душевный порыв делает кого-то счастливее, а нашу жизнь - добрее и совершеннее...
Как сообщали Юга.ру, три года в кабинете Цечоева в мэрии жил орел Алан — птица проходила реабилитацию. В 2018 году Алана отпустили на волю, а глава Магаса в открытом письме написал, что орел стал для него настоящим другом.
«Хочется верить, что наши медведи тоже обретут счастливую судьбу, подобно нашему знаменитому орлу Алану. Дорогие друзья, помните: не бывает бессмысленной доброты, каждый душевный порыв делает кого-то счастливее, а нашу жизнь — добрее и совершеннее», — добавил Цечоев.
Как писали Юга.ру, в мае Цечоев запретил установку в городе цирка-шапито из-за негуманного отношения к животным. Позже он заявил, что в Магасе могут открыть цирк с голографическими животными вместо настоящих.
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