ВСК и YouDo запустили страхование самозанятых
Страховой дом ВСК и маркетплейс бытовых услуг YouDo впервые запустили услугу мгновенного страхования самозанятых
Маркетплейс YouDo и компания ВСК реализовали совместный проект по страхованию гражданской ответственности исполнителей. Страхование гарантирует клиентам YouDo выплату в случае причинения вреда имуществу или здоровью заказчика во время выполнения работ. Сумма возмещения составляет до 100 тыс. рублей и зависит от размера ущерба.
Уже сейчас исполнители, зарегистрированные на сервисе, могут подключить услугу страхования. Ее стоимость составляет от 250 до 2 тыс. рублей за 30 дней и зависит от выбранной категории предоставляемых услуг. Информация о подключенном полисе отражается в профиле и предложениях исполнителя, а также в виде специального бейджа.
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При возникновении страхового случая заказчик сможет в течение пяти дней подать заявление об убытке в ВСК по электронной почте. Для этого нужно заполнить документы по специальной форме, предоставить фото и другие доказательства повреждений. Страховая компания выплатит компенсацию в течение пяти рабочих дней, отметили в пресс-службе ВСК.
По словам сооснователя YouDo Дениса Кутергина, похожий механизм уже работает в авиа- и автоперевозках, но для их сферы это новое решение. В компании ожидают, что до конца 2020 года около 20% активных исполнителей YouDo подключат страховку на постоянной основе.
«Совместный проект YouDo и ВСК является ярким примером успешной разработки принципиально нового предложения. Онлайн-страхование ответственности исполнителей позволяет клиентам быстро и надежно решить вопросы защиты от неблагоприятных ситуаций. Мы высоко оцениваем результаты пилотного проекта и уверены в перспективах этого направления для обеспечения удобной и надежной защиты потребителей услуг», — прокомментировал председатель совета директоров страхового дома ВСК Сергей Цикалюк.
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