Страховая компания ВСК улучшила позиции в рейтинге Forbes

Страховой дом ВСК по итогам 2018 года улучшил свои позиции в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes

Компания заняла 109-е место, поднявшись на 14 позиций по сравнению с 2017 годом, указано в рейтинге Forbes.

В 2018-м выручка ВСК составила 96,3 млрд рублей. Чистая прибыль по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) достигла 8 млрд рублей — это на 2 млрд больше показателей предыдущего года.

Активы составили 133 млрд рублей и превысили показатель аналогичного периода 2017 года. Капитал за год вырос с 20,3 млрд до 26,5 млрд рублей.