Страховая компания ВСК улучшила позиции в рейтинге Forbes

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Страховой дом ВСК по итогам 2018 года улучшил свои позиции в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes

Компания заняла 109-е место, поднявшись на 14 позиций по сравнению с 2017 годом, указано в рейтинге Forbes.

В 2018-м выручка ВСК составила 96,3 млрд рублей. Чистая прибыль по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) достигла 8 млрд рублей — это на 2 млрд больше показателей предыдущего года.

Активы составили 133 млрд рублей и превысили показатель аналогичного периода 2017 года. Капитал за год вырос с 20,3 млрд до 26,5 млрд рублей.

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В список Forbes входят компании, в капитале которых государство и иностранные совладельцы участвуют не более чем на 50%. Участников ранжируют по выручке, полученной в 2018 году. Для страховых компаний эквивалент выручки рассчитывают как сумму чистых заработанных премий и процентных доходов. При этом предпочтение отдается данным по МСФО, пояснили 18 сентября в пресс-службе ВСК.

Последние несколько лет ВСК показывает рост в основных сегментах бизнеса. Компания наращивает страховой портфель, внедряет новые дистанционные сервисы для клиентов и совершенствует систему риск-менеджмента. По итогам первого полугодия капитал ВСК вырос почти на 12% — до 29,7 млрд рублей, активы — до 142,5 млрд. Прибыль организации составила 4,1 млрд рублей.

Напомним, что в июне ВСК возглавил рейтинг страховых компаний дополнительного медицинского страхования, составленный Ассоциацией частных клиник Санкт-Петербурга. В сентябре стьраховой дом занял первое место в рейтинге российских компаний в сегменте ДМС.

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