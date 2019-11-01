В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В апреле 2019 года депутаты Госдумы приняли закон о суверенном интернете, предполагающий создание в России национальной системы маршрутизации интернет-трафика, которая обеспечит работу рунета в случае сбоев или внешнего воздействия. Закон приняли с «учетом агрессивного характера Стратегии национальной кибербезопасности США», в которой Россия «впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак».

По новым правилам, контролировать все точки передачи данных за границу и маршрутизацию трафика должен Роскомнадзор. В сентябре ТАСС писал, что ведомство начало устанавливать на сетях провайдеров оборудование, которое смогло бы обеспечить автономность российского сегмента интернета в случае угроз. 1 ноября один из участников технических тестирований рассказал «Коммерсанту», что на полную установку оборудования уйдет около года.