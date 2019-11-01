В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России 1 ноября начал действовать закон о суверенной части российского сегмента интернета
В апреле 2019 года депутаты Госдумы приняли закон о суверенном интернете, предполагающий создание в России национальной системы маршрутизации интернет-трафика, которая обеспечит работу рунета в случае сбоев или внешнего воздействия. Закон приняли с «учетом агрессивного характера Стратегии национальной кибербезопасности США», в которой Россия «впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак».
По новым правилам, контролировать все точки передачи данных за границу и маршрутизацию трафика должен Роскомнадзор. В сентябре ТАСС писал, что ведомство начало устанавливать на сетях провайдеров оборудование, которое смогло бы обеспечить автономность российского сегмента интернета в случае угроз. 1 ноября один из участников технических тестирований рассказал «Коммерсанту», что на полную установку оборудования уйдет около года.
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Что именно в законе подразумевается под угрозой, пока непонятно, поскольку государство еще не утвердило их перечень. Однако во время их появления рунет будет переходить в централизованное управление. Ожидается, что в такой период технические средства, через которые провайдеры будут направлять трафик, смогут блокировать любые ресурсы — «от сайтов из единого реестра и фейковых новостей до телеграма и нелояльных VPN-провайдеров», сообщала «Медуза».
21 октября правительство России опубликовало постановление, в котором говорится, что учения по обеспечению безопасного интернета будут проходить не менее раза в год.
Ранее Юга.ру отмечали, что количество пользователей Telegram, который пытался заблокировать Роскомнадзор, превысило миллиард человек.
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