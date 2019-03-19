Назарбаев покинул пост президента Казахстана

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта заявил, что уходит в отставку

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Он подписал указ о сложении полномочий президента с 20 марта. Об этом Назарбаев сообщил во время обращения к народу Казахстана.

«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента. Я был удостоен великой чести моим великим народом стать первым президентом независимого Казахстана», — сказал он.

Назарбаев добавил, что останется председателем Совбеза республики, председателем партии «Нур Отан» («Свет Отечества») и членом Конституционного совета.

Исполняющим обязанности президента Казахстана станет Касым-Жомарт Токаев, сообщает ТАСС.

Кто такой Нурсултан Назарбаев

Нурсултан Назарбаев родился 6 июля 1940 года в Алма-Атинской области Казахской ССР.  В 1967 он окончил Высшее техническое учебное заведение при Карагандинском металлургическом комбинате.

С апреля 1990 года Назарбаев был главой Казахской ССР. Его избрал Верховный совет КазССР. В декабре 1991 года он стал президентом Республики Казахстан. 

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