Назарбаев покинул пост президента Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта заявил, что уходит в отставку

Он подписал указ о сложении полномочий президента с 20 марта. Об этом Назарбаев сообщил во время обращения к народу Казахстана.

«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента. Я был удостоен великой чести моим великим народом стать первым президентом независимого Казахстана», — сказал он.

Назарбаев добавил, что останется председателем Совбеза республики, председателем партии «Нур Отан» («Свет Отечества») и членом Конституционного совета.

Исполняющим обязанности президента Казахстана станет Касым-Жомарт Токаев, сообщает ТАСС.