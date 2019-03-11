При крушении самолета в Эфиопии погибли супруги из Таганрога
Стали известны личности трех россиян, погибших в авиакатастрофе в Эфиопии 10 марта
Как сообщали Юга.ру, накав Эфиопии потерпел крушение пассажирский Boeing-737 авиакомпании Ethiopian Airlines. Погибли все 157 человек, которые были на борту. Среди них трое россиян: Екатерина и Александр Поляковы, а также Сергей Вяликов.
Супруги Поляковы оказались жителями Таганрога. Они вместе учились и в последние годы работали в компании «Сбербанк Лизинг». В Африку семейная пара поехала на отдых, написали РИА «Новости» со ссылкой на ПАО «Сбербанк».
33-летний Сергей Вяликов жил в Твери и работал инструктором по прыжкам с парашютом.
Черные ящики до сих пор не найдены. Причина крушения пока неизвестна.
Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших! Посольство находится в/устанавливает контакт с родственниками россиян и готово оказать им всё возможное содействие в сложившейся ситуации.— Russia in Ethiopia (@RusEmbEthiopia) March 10, 2019
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