Пикет в поддержку московских протестующих состоялся в Краснодаре

Мероприятие было согласовано с мэрией краевой столицы, которая разрешила пикет, число участников которого не превысит 100 человек. Согласно местному законодательству, такие акции разрешено проводить в «гайд-парке» — специальном месте для митингов и общественных дискуссий. Таким местом в Краснодаре считается Чистяковская роща, где и состоялось мероприятие. Организаторами акции выступил местный штаб политика Алексея Навального, соратницу которого Любовь Соболь не допустили к выборам в гордуму Москвы.

По оценкам журналиста Юга.ру, присутствующего на мероприятии, в акции приняло участие около 100 человек: «Протестующие требовали выпустить на свободу политических заключенных, задержанных на московских акциях. Также прозвучали требования вернуть свободные выборы и отставки президента России. Агресии со стороны участников митинга и со стороны сил обеспечения правопорядка не наблюдалось».

Главной целью пикета организаторы назвали поддержку москвичей, которые отстаивают свои права в столице, выступая за свободные выборы и против уголовных дел, заведенных по факту «массовых беспорядков».