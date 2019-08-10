Пикет в поддержку московских протестующих состоялся в Краснодаре
В Краснодаре прошла акция в поддержку московских протестующих
Мероприятие было согласовано с мэрией краевой столицы, которая разрешила пикет, число участников которого не превысит 100 человек. Согласно местному законодательству, такие акции разрешено проводить в «гайд-парке» — специальном месте для митингов и общественных дискуссий. Таким местом в Краснодаре считается Чистяковская роща, где и состоялось мероприятие. Организаторами акции выступил местный штаб политика Алексея Навального, соратницу которого Любовь Соболь не допустили к выборам в гордуму Москвы.
По оценкам журналиста Юга.ру, присутствующего на мероприятии, в акции приняло участие около 100 человек: «Протестующие требовали выпустить на свободу политических заключенных, задержанных на московских акциях. Также прозвучали требования вернуть свободные выборы и отставки президента России. Агресии со стороны участников митинга и со стороны сил обеспечения правопорядка не наблюдалось».
Главной целью пикета организаторы назвали поддержку москвичей, которые отстаивают свои права в столице, выступая за свободные выборы и против уголовных дел, заведенных по факту «массовых беспорядков».
Акции в поддержку протестующих Москвы состоялись в 38 городах России. По данным «ОВД-Инфо», в ходе акций на 15:00 по московскому времени было задержано 11 человек: в Москве — 5, Петербурге — 4, в Ростове — 2 человека. В Краснодаре, по информации местного штаба Навального, обошлось без задержаний участников пикета.
«Акция прошла хорошо, очень много проходящих мимо людей заинтересовывались, спрашивали, разговаривали, дискутировали. Большинство людей также неравнодушны к сложившемуся политическому кризису. Пикет прошел мирно, без какого-либо насилия или погромов. Все были приветливы, доброжелательны, все прошло замечательно», — рассказал Дмитрий Свитнев, заместитель координатора штаба Навального в Краснодаре Свободным Медиа.
Причина протестов. В столице России с середины июля состоялось несколько митингов с требованием допустить к выборам в гордуму независимых кандидатов. В ходе акций 27 июля и 3 августа, которые не были согласованы с властями, было задержано в общей сложности от 1,5 до 2 тысяч человек. Согласно информации ресурса «ОВД-Инфо», задержанными оказались и обычные прохожие, которым инкриминировали участие в несанкционированной акции.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.