Мэрия Новороссийска пыталась закупить планшеты Apple на 880 тыс. рублей

Краснодарский край

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Прокуратура прекратила закупку планшетов Apple на 880 тыс. рублей мэрией Новороссийска

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Краевая прокуратура установила, что администрация Новороссийска разместила на сайте госзакупок электронный аукцион на поставку планшетных компьютеров и защитных чехлов к ним. Цена контракта превышала 880 тыс. рублей. При этом мэрия описала объект закупки под конкретный товар, без возможности покупки его эквивалента. Это ограничило конкуренцию. Так, администрация города хотела купить планшеты исключительно с операционной системой iOS, которой оснащается только техника Apple.

Прокуратура установила, что рыночная стоимость других компьютеров в несколько раз ниже их цены. Заместителю главы Новороссийска вынесли предостережение и возбудили административное дело по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ (Утверждение документации об аукционе с нарушением требований, предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе). Закупку планшетов отменили, рассказали 13 ноября в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Это не первая попытка чиновников из Новороссийска приобрести через госзакупки дорогие вещи. Например, в октябре прошлого года управление ЖКХ пыталось купить новогоднюю ель почти за 7 млн рублей, однако закупку отменили. В ноябре 2018 года во время проверки прокуратура Новороссийска выявила, что 21 чиновник из администрации города скрыл сведения о трех земельных участках общей площадью более 2 тыс. кв. метров, трех жилых помещениях, а также доходах на сумму свыше 2 млн рублей.

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