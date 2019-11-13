Мэрия Новороссийска пыталась закупить планшеты Apple на 880 тыс. рублей

Краевая прокуратура установила, что администрация Новороссийска разместила на сайте госзакупок электронный аукцион на поставку планшетных компьютеров и защитных чехлов к ним. Цена контракта превышала 880 тыс. рублей. При этом мэрия описала объект закупки под конкретный товар, без возможности покупки его эквивалента. Это ограничило конкуренцию. Так, администрация города хотела купить планшеты исключительно с операционной системой iOS, которой оснащается только техника Apple.

Прокуратура установила, что рыночная стоимость других компьютеров в несколько раз ниже их цены. Заместителю главы Новороссийска вынесли предостережение и возбудили административное дело по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ (Утверждение документации об аукционе с нарушением требований, предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе). Закупку планшетов отменили, рассказали 13 ноября в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.