Мэрия Новороссийска пыталась закупить планшеты Apple на 880 тыс. рублей
Прокуратура прекратила закупку планшетов Apple на 880 тыс. рублей мэрией Новороссийска
Краевая прокуратура установила, что администрация Новороссийска разместила на сайте госзакупок электронный аукцион на поставку планшетных компьютеров и защитных чехлов к ним. Цена контракта превышала 880 тыс. рублей. При этом мэрия описала объект закупки под конкретный товар, без возможности покупки его эквивалента. Это ограничило конкуренцию. Так, администрация города хотела купить планшеты исключительно с операционной системой iOS, которой оснащается только техника Apple.
Прокуратура установила, что рыночная стоимость других компьютеров в несколько раз ниже их цены. Заместителю главы Новороссийска вынесли предостережение и возбудили административное дело по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ (Утверждение документации об аукционе с нарушением требований, предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе). Закупку планшетов отменили, рассказали 13 ноября в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Это не первая попытка чиновников из Новороссийска приобрести через госзакупки дорогие вещи. Например, в октябре прошлого года управление ЖКХ пыталось купить новогоднюю ель почти за 7 млн рублей, однако закупку отменили. В ноябре 2018 года во время проверки прокуратура Новороссийска выявила, что 21 чиновник из администрации города скрыл сведения о трех земельных участках общей площадью более 2 тыс. кв. метров, трех жилых помещениях, а также доходах на сумму свыше 2 млн рублей.
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