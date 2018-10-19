Новороссийское управление ЖКХ пыталось купить новогоднюю ель почти за 7 млн рублей

В Новороссийске прокуратура отменила закупку новогодней ели почти за 7 млн рублей

В прокуратуре установили, что управление жилищно-коммунального хозяйства Новороссийска организовало проведение электронного аукциона на приобретение искусственной каркасной ели стоимостью 6,7 млн рублей. Ее планировалось купить за счет средств местного бюджета. Заказчик не обосновал начальную и максимальную цену контракта, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В описании ели не указали высоту дерева. От этого зависит его цена при установке и эксплуатации. Также заказчик не определил стоимость подобных товаров.

Прокуратура Новороссийска объявила предостережение, закупку отменили.