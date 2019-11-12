Оказалось, что Конституционный суд разрешает изымать имущество друзей коррупционеров
«Ведомости» 12 ноября рассказали, что Конституционный суд РФ разрешил конфискацию имущества знакомых коррупционеров в случае, если они не смогут доказать законное происхождение средств
По закону о контроле за расходами госслужащих, суды имеют право изымать в пользу государства имущество не только коррупционеров и их родных (несовершеннолетних детей и супругов), но и у знакомых и иных родственников. Речь идет о тех случаях, когда они не могут доказать законность доходов, на которые было приобретено имущество.
Это указано в отставных определениях Конституционного суда по жалобам экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, его родных и знакомых. Напомним, Захарченко, курировавшего в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали в 2016 году по подозрению во взяточничестве. В 2017 году суд изъял у него и его близких имущество на сумму 9 млрд рублей, так как посчитал, что официальные доходы не могли позволить им владеть такой собственностью.
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Заявители, среди которых были родители подсудимого, бывшие подруги и его сестра, усомнились в том, что к ним можно применять нормы о контроле доходов чиновников, поскольку они не обязаны объяснять происхождение своих средств. Между тем, у Генпрокуратуры не было прямых доказательств того, что источником этих средств были незаконные доходы Захарченко.
Конституционный суд пришел к выводу, что конфискация и у родных, и знакомых все же возможна и не противоречит Конституции, поскольку «относится к особым правовым мерам» и направлена на противодействие коррупции и защиту конституционно значимых ценностей. Согласно этим нормам, собственники имущества всегда могут предоставить в суд доказательства законности происхождения средств, поэтому «баланс публичных интересов борьбы с коррупцией и частных интересов собственника» остается соблюденным, отмечается в определении Конституционного суда РФ от 2 октября 2019 года.
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Адвокат Алексей Мельников прокомментировал «Ведомостям», что проблема этого решения заключается в том, что нормы о конфискации будут работать правильно только при наличии независимого суда. Иначе это может привести к обратному эффекту, когда любого человека получится назначить держателем имущества коррупционера.
«С моей точки зрения, конфискация собственности — это серьезнейший акт, который не может происходить произвольно и обоснование которого должно быть убедительным. У нас же прокуратура давно ничего не доказывает — она просто излагает свою позицию, а суд с ней соглашается», — резюмировал он.
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