В Новороссийске чиновники скрыли почти 2 млн рублей доходов и земельные участки

Краснодарский край

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Во время проверки прокуратура Новороссийска выявила, что 21 чиновник из администрации города скрыл сведения о доходах

По данным прокуратуры, служащие предоставили неполные и недостоверные сведения о доходах и имуществе. Это нарушает Федеральный закон «О противодействии коррупции».

Например, сотрудники администрации скрыли три земельных участка общей площадью более 2 тыс. кв. м, трех жилых помещения, а также доход на сумму свыше 2 млн рублей.

Чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, в Новороссийске 19 октября управление ЖКХ пыталось купить новогоднюю ель почти за 7 млн рублей, прокуратура отменила закупку.

В начале года в Абинском районе два депутата не задекларировали доходы на сумму более 1 млн рублей, два объекта недвижимости и 16 банковских счетов. Кроме того, на Кубани в первом полугодии 2018 года более 190 чиновников скрыли свои доходы в размере 29 млн рублей.

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