Дед Мороз рассказал, о каких подарках мечтают россияне на Новый год

В канцелярии Деда Мороза рассказали о самых желанных новогодних подарках

Мужчины хотят увеличения заработной платы, карьерный рост и новый автомобиль. Кто-то пожелал благополучия для своих родных и мира на Земле.

«Женщины просят квартиру в центре города, путёвку на море или стабильную работу», — рассказали RT в канцелярии Деда Мороза.