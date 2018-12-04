Дед Мороз рассказал, о каких подарках мечтают россияне на Новый год
В канцелярии Деда Мороза рассказали о самых желанных новогодних подарках
Мужчины хотят увеличения заработной платы, карьерный рост и новый автомобиль. Кто-то пожелал благополучия для своих родных и мира на Земле.
«Женщины просят квартиру в центре города, путёвку на море или стабильную работу», — рассказали RT в канцелярии Деда Мороза.
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Дети просят у Деда Мороза современные гаджеты, кукол, детскую косметику, 3D-ручки, новые платья, конструкторы, роботов-трансформеров, гироскутеры, самолеты, железные дороги и игрушки на пульте управления.
Также мечтают о спортивных товарах: велосипедах, фигурных и роликовых коньках, лыжах, футбольных и волейбольных мячах. Как и в 2017 году, популярностью пользуются игры для всей семьи, например, «Мафия» и «Монополия».
Почта Деда Мороза работает с 2001 года, за это время в канцелярию поступило 3 млн 392 тыс. 490 писем.
Как писали Юга.ру, традиционными самыми популярными новогодними подарками считаются парфюмерия, бытовая техника, сувениры и шоколадные наборы.
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