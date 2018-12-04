Дед Мороз рассказал, о каких подарках мечтают россияне на Новый год

Вся Россия

Распечатать

В канцелярии Деда Мороза рассказали о самых желанных новогодних подарках

Мужчины хотят увеличения заработной платы, карьерный рост и новый автомобиль. Кто-то пожелал благополучия для своих родных и мира на Земле.

«Женщины просят квартиру в центре города, путёвку на море или стабильную работу», — рассказали RT в канцелярии Деда Мороза.

Читайте также:

Дети просят у Деда Мороза современные гаджеты, кукол, детскую косметику, 3D-ручки, новые платья, конструкторы, роботов-трансформеров, гироскутеры, самолеты, железные дороги и игрушки на пульте управления.

Также мечтают о спортивных товарах: велосипедах, фигурных и роликовых коньках, лыжах, футбольных и волейбольных мячах. Как и в 2017 году, популярностью пользуются игры для всей семьи, например, «Мафия» и «Монополия». 

Читайте также:

Почта Деда Мороза работает с 2001 года, за это время в канцелярию поступило 3 млн 392 тыс. 490 писем. 

Как писали Юга.ру, традиционными самыми популярными новогодними подарками считаются парфюмерия, бытовая техника, сувениры и шоколадные наборы.

Новый год Праздники

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Дагестане начальника управления ГИБДД заподозрили в причастности к ДТП с тремя погибшими
В Крымске 20-летний парень зарезал мать
Из-за тумана в Краснодаре задерживают 14 авиарейсов
Баскетболисты сборной России разгромили Чехию в матче квалификации Кубка мира
Дед Мороз рассказал, о каких подарках мечтают россияне на Новый год
В Северной Осетии сбивший полицейского водитель пришел с повинной

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале