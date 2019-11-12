Команда главы Краснодара сыграла в футбол с нефтяниками
Специалисты по проектированию нефтехимических заводов России 11 ноября сыграли в футбол с командой главы Краснодара
Сборная городской администрации на манеже ФК «Краснодар» встретилась с сотрудниками компании «НИПИГАЗ». Матч закончился со счетом 3:1 в пользу команды главы краевой столицы Евгения Первышова.
«Этой осенью серия товарищеских матчей отличная, очень разносторонняя. На поле у нас вечер соперничества, но матч, подчеркну, товарищеский. Мы укрепляем и рассчитываем дальше развивать партнерство с предприятиями города», — сказал Евгений Первышов.
Счет открыла команда нефтяников, но к концу первой половины матча администрация Краснодара забила ответный гол. Мэр города в первом тайме получил травму и покинул поле. В составе команды главы Краснодара на поле вышли:
- заместитель главы города Владислав Ставицкий;
- заместитель главы города Алексей Удовенко;
- замглавы администрации Карасунского округа Олег Здрок;
- начальник отдела торговли администрации Прикубанского округа Евгений Толчеев;
- главный специалист управления муниципального контроля Виталий Рыбка;
- ведущий специалист управления контроля и протокола Владислав Диденко;
- ворота защищал главный специалист управления торговли и бытового обслуживания населения Сергей Остапенко.
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Напомним, в начале сентября власти Краснодара анонсировали осеннюю серию матчей по мини-футболу с жителями города. В первой игре, которая прошла 16 сентября, команда мэра города Евгения Первышова встретилась со сборной строительной компании ЮСИ. Вторая встреча состоялась 23 сентября — власти Краснодара сыграли со сборной студентов из Сирии. Еще один матч прошел против жителей Фестивального микрорайона.
Чтобы пригласить команду главы Краснодара на матч, нужно обратиться к помощнику мэра Владимиру Вербицкому в фейсбуке.
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