Команда главы Краснодара сыграла в футбол с нефтяниками

Краснодарский край

Распечатать

Специалисты по проектированию нефтехимических заводов России 11 ноября сыграли в футбол с командой главы Краснодара

Сборная городской администрации на манеже ФК «Краснодар» встретилась с сотрудниками компании «НИПИГАЗ». Матч закончился со счетом 3:1 в пользу команды главы краевой столицы Евгения Первышова.

«Этой осенью серия товарищеских матчей отличная, очень разносторонняя. На поле у нас вечер соперничества, но матч, подчеркну, товарищеский. Мы укрепляем и рассчитываем дальше развивать партнерство с предприятиями города», — сказал Евгений Первышов.

Счет открыла команда нефтяников, но к концу первой половины матча администрация Краснодара забила ответный гол. Мэр города в первом тайме получил травму и покинул поле. В составе команды главы Краснодара на поле вышли:

  • заместитель главы города Владислав Ставицкий;
  • заместитель главы города Алексей Удовенко;
  • замглавы администрации Карасунского округа Олег Здрок;
  • начальник отдела торговли администрации Прикубанского округа Евгений Толчеев;
  • главный специалист управления муниципального контроля Виталий Рыбка;
  • ведущий специалист управления контроля и протокола Владислав Диденко;
  • ворота защищал главный специалист управления торговли и бытового обслуживания населения Сергей Остапенко.

Читайте также:

Напомним, в начале сентября власти Краснодара анонсировали осеннюю серию матчей по мини-футболу с жителями города. В первой игре, которая прошла 16 сентября, команда мэра города Евгения Первышова встретилась со сборной строительной компании ЮСИ. Вторая встреча состоялась 23 сентября — власти Краснодара сыграли со сборной студентов из Сирии. Еще один матч прошел против жителей Фестивального микрорайона.

Чтобы пригласить команду главы Краснодара на матч, нужно обратиться к помощнику мэра Владимиру Вербицкому в фейсбуке.

Евгений Первышов Краснодар Нефть Футбол

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Адыгее ликвидируют очаг бруцеллеза крупного рогатого скота
Команда главы Краснодара сыграла в футбол с нефтяниками
В Краснодаре на Яблоновском мосту снова снесли ограничительные рамки
В Краснодаре отрегулируют светофоры возле Ботанического сада
Адвокат: Ветерану, которому отказал в размещении санаторий «Лаба», не вернули аванс и хотят отменить компенсацию
Из-за пожаров в Северском районе введен режим ЧС

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале