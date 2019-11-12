Команда главы Краснодара сыграла в футбол с нефтяниками

Специалисты по проектированию нефтехимических заводов России 11 ноября сыграли в футбол с командой главы Краснодара

Сборная городской администрации на манеже ФК «Краснодар» встретилась с сотрудниками компании «НИПИГАЗ». Матч закончился со счетом 3:1 в пользу команды главы краевой столицы Евгения Первышова.

«Этой осенью серия товарищеских матчей отличная, очень разносторонняя. На поле у нас вечер соперничества, но матч, подчеркну, товарищеский. Мы укрепляем и рассчитываем дальше развивать партнерство с предприятиями города», — сказал Евгений Первышов.

Счет открыла команда нефтяников, но к концу первой половины матча администрация Краснодара забила ответный гол. Мэр города в первом тайме получил травму и покинул поле. В составе команды главы Краснодара на поле вышли: