Команда мэра Краснодара проиграла матч против сирийских студентов

Власти Краснодара в начале сентября анонсировали осеннюю серию футбольных матчей с жителями города. Первая игра прошла 16 сентября против сборной ГК «ЮгСтройИнвест». Вторая встреча состоялась 23 сентября: команда главы города сыграла со сборной студентов из Сирии.

В команде Евгения Первышова — руководители и сотрудники структурных подразделений городской администрации. В сборной Сирии — студенты разных курсов краснодарских вузов. Кроме того, эта команда в этом году победила в турнире по футболу среди иностранных студентов, который проше на базе КубГУ, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Игра завершилась со счетом 6:4 в пользу сборной из Сирии. Капитан студенческой команды после матча заявил, что не ожидал такой напряженной игры.